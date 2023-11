Banca Generali, miglior Private Bank per la quinta volta

Banca Generali si conferma nel 2023 come la “Best Private Bank in Italy”, un riconoscimento assegnato da una giuria internazionale riunita dalle testate specializzate del gruppo Financial Times, dopo un accurato processo di selezione e valutazione delle realtà di Private Banking italiane. Questo prestigioso premio sottolinea la qualità e l’unicità del percorso di sviluppo nei servizi di consulenza patrimoniale alle famiglie, un percorso che la terza private bank italiana ha avviato e consolidato con successo, ricevendo questo premio per la quinta volta negli ultimi 7 anni.

Il riconoscimento evidenzia una forte accelerazione del percorso negli ultimi anni, non solo in termini di qualità dei servizi offerti ma anche per quanto riguarda l’ambiente inclusivo e sostenibile creato dalla banca per tutti gli stakeholders, superando le sfide e le incertezze presentate dal mercato.

La giuria, nel motivare la scelta, ha sottolineato che il punto di forza di Banca Generali in un mercato italiano del private banking altamente competitivo risiede nelle iniziative chiave messe in atto per servire la sua base clienti composta da individui con patrimoni elevati. In particolare, la personalizzazione del servizio, l’ampiezza della gamma di offerte e la soddisfazione dei clienti nel rapporto con la rete sono stati citati come elementi distintivi. La giuria ha anche fatto menzione di iniziative specifiche, come quelle rivolte alle donne banker o ai giovani talenti.

L’ufficialità del titolo di “Miglior Banca Private in Italia 2023” è stata annunciata durante la cerimonia ufficiale dei Global Private Banking Awards, un evento di rilevanza internazionale. La giuria, composta da giornalisti delle testate del gruppo Financial Times, The Banker e PWM, ha riconosciuto il significativo percorso di crescita della banca nel 2022, evidenziando il progresso in linea con gli obiettivi del Piano strategico e l’impulso verso un ambiente inclusivo e sostenibile.

Giunti alla quindicesima edizione, i Global Private Banking Awards sono diventati uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore del private banking globale. Ogni anno, una giuria indipendente formata da analisti, investitori e giornalisti valuta le proposte provenienti da gruppi bancari privati operanti a livello globale, al fine di assegnare riconoscimenti per l’eccellenza sulla base di informazioni qualitative e quantitative.