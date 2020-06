Banca Generali, arriva Lenti alla guida dell’area consulenti finanziari

Novità alla guida dell’Area consulenti finanziari di Banca Generali. La struttura milanese accoglie Stefano Lenti, figura storica nel mondo della consulenza e fino a ieri responsabile della rete di Iw Bank Private Investments.

Con l’ingresso di Lenti si completa la Vice direzione generale di Marco Bernardi che oltre all’Area Consulenti, ha dalla sua l’Area Relationship manager (guidata da Marco Fagiani) e l’Area Canali alternativi e di supporto (da Stefano Insaghi).

Torinese, 47 anni, sposato con due figli, Lenti assume in Banca Generali la responsabilità dell’Area Consulenti Finanziari nella Vice direzione generale guidata dal Vice DG Marco Bernardi.

Dopo 21 anni in cui ha fatto nascere e sviluppato il nucleo di consulenti partiti da Bpb sim, ovvero la rete della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino), poi il passaggio a Ubi Banca Private Investments, fino alla realtà attuale che conta circa 700 consulenti e wealth manager per oltre 10 miliardi di masse, la nuova sfida di Lenti parte dalla banca del Leone sotto la guida di un manager d’esperienza come Bernardi, con la responsabilità del timone di circa 1950 private banker e wealth manager dal profilo più elevato nel mondo delle reti (portafoglio pro-capite di circa 35 milioni di media).