Banca Generali: a Milano nasce hub per l’innovazione nel private banking

“BG Training & Innovation Hub”. Si chiama così il nuovo centro dedicato alla formazione e all’innovazione nel private banking inaugurato ieri da Banca Generali.

Situato in via Achille Mauri 2 a Milano, all’angolo con lo storico stabile del Gruppo Generali di Corso Italia 6, sarà un nuovo punto di riferimento per i private banker della banca del Leone per confrontarsi con l’evoluzione dei servizi di consulenza, advisory, e sviluppare nuove soluzioni negli investimenti insieme ai propri partner nell’asset management.

L’innovation Hub si caratterizza come un’area di social working digital dove lavorare in team e confrontarsi sulle tematiche legate al fintech e agli investimenti.

Distribuito su due piani, con 4 diverse sale a disposizione, il centro di innovazione coinvolgerà durante l’anno gli oltre 2 mila professionisti della rete Banca Generali impegnati a rotazione in un ricco palinsesto di proposte di formazione per un totale di quasi 2000 ore.

Concepito come un laboratorio per sondare nuove proposte nella sfera del private banking, l’Hub sarà anche la culla dove concepire i nuovi strumenti legati al contributo degli investimenti verso l’economia reale nel distintivo progetto BG4Real che prenderà il via dall’inizio del secondo trimestre.