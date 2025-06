Banca CF+ lancia Opa su Banca Sistema, prosegue il risiko bancario

Nel caldo dell’estate milanese prosegue con una nuova operazione il risiko bancario. Questa mattina Banca CF+ (ex Credito Fondiario) ha annunciatodi aver lanciato un’Opa sulla totalità delle azioni ordinarie della milanese Banca Sistema.

L’offerta è volta all’acquisizione da parte di Banca CF+, guidata dall’ad Iacopo De Francisco (nella foto), della titolarità del 100% delle azioni di Banca Sistema quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan e non è finalizzata al suo delisting. Anzi è intenzione di Banca CF+ procedere alla fusione per incorporazione in Banca Sistema, non appena possibile, a seguito del perfezionamento dell’Opa.

Nel dettaglio l’operazione prevede che Banca CF+ riconoscerà un corrispettivo pari a 1,80 euro per ciascuna azione portata in adesione all’Opa, rappresentato dalle seguenti componenti:

1,382 euro in contanti; nonché b. 0,418 euro attraverso l’attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital, società controllata da Banca Sistema, con azioni quotate sull’Euronext Growth Milan, previo frazionamento delle azioni di KK sulla base del rapporto 1:98 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta.

Banca CF+ beneficia del pieno sostegno patrimoniale di fondi gestiti da Elliott Investment Management, quale azionista di riferimento, a supporto dei piani di crescita e sviluppo conseguenti alla realizzazione dell’Opa.

Inoltre Banca CF+ e l’a.d. di Banca Sistema, Gianluca Garbi, hanno sottoscritto un accordo, ai sensi del quale il manager si è impegnato ad aderire all’Opa portando in adesione alla stessa il 24,86% del capitale sociale detenuto in Banca Sistema.

A seguito del perfezionamento dell’Opa, il nuovo gruppo bancario potrà contare su un totale attivo superiore a 6,5 miliardi e crediti verso la clientela per oltre 4,3 miliardi di euro.