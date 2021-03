Azimut si rafforza in Brasile con l’acquisizione di MKZ Investimentos

Prosegue senza soste lo sviluppo internazionale del Gruppo Azimut. La società milanese ha firmato un accordo per acquisire il 100% del capitale di MZK Investimentos, società brasiliana di asset management indipendente, specializzata in strategie macro con oltre $ 125 milioni di AUM.

L’operazione, completata tramite la Holding brasiliana controllata di Azimut, AZ Quest, rafforzerà così la forte conoscenza del Gruppo nei mercati azionari e obbligazionari brasiliani. Le due società continueranno ad operare come entità legali separate, fino al completamento di tutte le approvazioni delle autorità competenti, ma è evidente che l’acquisizione di MZK Investimentos aggiungerà enormi competenze di gestione all’attuale piattaforma di AZ Quest.

Nata nel 2017, MZK dispone di un team di gestione che ha operato insieme per lungo tempo e che ha maturato esperienze nelle tesorerie di importanti banche locali e internazionali, come HSBC, Bradesco e BNP Paribas.

Ora, con questa acquisizione, l’attuale team di MZK avrà accesso alle competenze di oltre 150 gestori in 18 centri di investimento che compongono il Global Team di Azimut. I professionisti beneficeranno di questa enorme sinergia senza alcun cambiamento nell’attuale struttura dei prodotti. L’intero team sarà integrato nella squadra macro di AZ Quest e sarà guidato dal CEO di MZK, Marco Antonio Mecchi.

Questa operazione sembra destinata a fornire valore aggiunto anche ai clienti di MZK, grazie all’integrazione delle esperienze e delle competenze di AZ Quest, come il mercato azionario, il private credit e le strategie arbitrage.

Marco Antonio Mecchi, CEO e fondatore di MZK, si è detto entusiasta: “La fusione di MZK in Azimut creerà sinergie e aggiungerà competenze a favore dei nostri clienti, anche grazie alla struttura globale di Azimut e alle competenze locali di MZK. Siamo entusiasti di far parte di questo Gruppo e guardiamo con fiducia allo sviluppo del business.“

Azimut: Brasile mercato chiave per gli investimenti

L’industria dei fondi comuni in Brasile gestisce oltre 1 trilione di dollari, con oltre il 70% del patrimonio concentrato su strategie a basso rischio a reddito fisso. I tassi d’interesse locali, ancora significativamente al di sotto della media storica, favoriscono la rotazione da strategie a basso rischio a quelle di rischio medio-alto, come quelle gestite da MZK. In questo contesto, l’operazione di Azimut rafforza la proposta di prodotti macro del Gruppo ai clienti locali, e consolida al contempo il potenziale di ulteriore crescita organica capitalizzando i trend sottostanti dell’industria.