Azimut chiude i primi tre mesi del 2021 con utile netto raddoppiato a 96 mln

Il cda di Azimut Holding ha approvato oggi il resoconto al 31 marzo 2021 che si chiude con un utile netto di 96,8 milioni, raddoppiato rispetto ai 48,5 milioni del 1Q20. In forte crescita anche i ricavi che ora si attestano a 273,5 milioni rispetto ai 228 milioni nel primo trimestre 2020.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo ha sottolineato che “il 2021 si è aperto con un utile trimestrale che ancorché non includa le commissioni di performance maturate e che verranno contabilizzate a fine anno, è tra i migliori della nostra storia, raddoppiando l’utile dello stesso periodo del 2020.

La raccolta netta di 10,3 miliardi di euro nei primi quattro mesi porta il patrimonio totale a superare per la prima volta i 72 miliardi di euro. La solidità dei risultati finanziari conseguiti è supportata da un’accelerazione delle commissioni ricorrenti, che rende la nostra crescita ancora più sostenibile, dalla varietà dei prodotti offerti e dalla qualità della raccolta, che ha contribuito a generare per i clienti una performance media ponderata netta di +4,2% da inizio anno verso l’indice del Risparmio Gestito italiano di poco superiore al 2%.

In questi primi mesi abbiamo posto solide basi per proseguire nel nostro percorso di crescita e centrare l’obiettivo di 350 milioni di utile che ci siamo posti per fine anno.”