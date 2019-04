AXA Italia, cresce la responsabilità di Catozzella

Il gruppo AXA Italia ha nominato Alessandra Catozzella (nella foto) direttore strategia e innovazione “Beyond Insurance”. La manager ricopre il medesimo incarico per tutte le imprese del gruppo AXA Italia, fa parte del management committee della compagnia e riporta al CEO, Patrick Cohen. Nel nuovo ruolo, oltre allo sviluppo strategico della Compagnia, si focalizzerà in particolare su servizi innovativi di prevenzione e protezione che possano aiutare le persone a gestire i problemi della vita quotidiana e a vivere meglio, contribuendo così alla trasformazione del Gruppo da Payer a vero Partner dei clienti. Il focus sarà su temi centrali come la salute, dove emergono rischi/opportunità urgenti legati all’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei tempi di attesa o le difficoltà di gestione di genitori o famigliari anziani; e sulle aziende, per supportarle in una ottica di consulenza evoluta con soluzioni semplici, modulari e personalizzate, come ad esempio contro il fenomeno del cyber risk. Ambiti chiave nel percorso strategico di AXA Italia, come testimoniato dal recente lancio di Soluzioni Salute, prodotto che offre un intero ecosistema di servizi innovativi come il videoconsulto medico, o la consegna dei farmaci a domicilio.

Classe 1982, nata a Taranto, Alessandra Catozzella dopo la laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha proseguito la sua carriera accademica conseguendo un Dottorato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Pavia e un Master in Financial Risk Management presso il Politecnico di Milano. Prima dell’ingresso in AXA, ha ricoperto ruoli crescenti nel Gruppo assicurativo Zurich, in ambito Claims, Strategy e Risk Management. Dal 2016 al 2018 è stata Project Leader nell’ambito dei servizi finanziari presso The Boston Consulting Group.

Approda in AXA Italia a giugno 2018 come head of strategy.