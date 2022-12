Auto: rimbalzo per le immatricolazioni in Europa. Stellantis controcorrente

Novembre positivo per le immatricolazioni di auto nuove in Europa (compresa area Efta e Regno unito): secondo i dati Acea diffusi oggi, sarebbero state vendute 1.014.630 nuove unità con un aumento del 17,4% annuo.

La maggior parte dei mercati della regione ha contribuito positivamente a questa crescita complessiva”, si legge nella nota in cui si sottolinea che l’aumento più forte è stato osservato in Germania (+31,4%), seguita da Italia (+14,7%), Spagna (+10,3%) e Francia (+9,8%)

Nonostante il rimbalzo di novembre, resta negativo il saldo dei primi 11 mesi del 2022 (-5,8% su base annua, con 10.196.115 nuove immatricolazioni) anche se in miglioramento da luglio (-13,3%). Tra i quattro mercati chiave della regione, l’Italia ha registrato finora il risultato più debole (-11,6%), seguita da Francia (-8,7%), Spagna (-4,4%) e Germania (-2,4%)“, afferma la nota.

La ripresa dei volumi iniziata ad agosto, dopo 13 mesi di cali consecutivi, conferma una inversione di tendenza sul mercato europeo con alcune indicazioni messe in evidenza dal Centro Studi Promotor: la prima è che a partire da agosto la crescita del mercato tende ad accelerare, l’aumento dei volumi, inoltre, interessa l’intera area, infine dall’analisi dei dati sul mercato dell’Europa Occidentale emerge che in molti paesi è in forte crescita proprio la quota delle auto elettriche.

Per il 2023, conclude Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor, le prospettive del mercato europeo “appaiono moderatamente positive. La ripresa continuerà e potrebbe rafforzarsi nell’ultima parte dell’anno”.

Stellantis controcorrente per vendite di auto

Resta negativo invece il mese di novembre per le vendite Stellantis. Dai dati Acea, emerge che le immatricolazioni di nuove auto del gruppo in Europa (Ue+ Uk e Paesi Efta) hanno raggiunto le 165.231 unità, in calo del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2021. L’associazione dei produttori europei di autoveicoli certifica dunque un calo della quota di mercato al 16,3% dal 19,9% dello stesso mese dell’anno precedente.

A novembre, inoltre, hanno registrato un aumento i marchi Fiat (+0,3%), Jeep (+0,5%), Lancia (+12,9%) e Alfa Romeo (+48,8%). Nei primi 11 mesi del 2022, le nuove immatricolazioni sono state in totale 1.893.318, in calo del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Tra i marchi si segnalano i calo di Peugeot (-13,6%), Citroen (-15,4%) e Fiat (-17,9%). In aumento invece le immatricolazioni del marchio Alfa Romeo (+21,3%) e DS (+18,4%).