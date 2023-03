Auto elettriche, quali sono le più economiche?

Quali sono le motivazioni, che spingono un consumatore, a scegliere una tra le tante auto elettriche presenti sul mercato? Il rispetto per l’ambiente e la volontà di risparmiare sui costi della benzina o del gasolio sono sicuramente le risposte più diffuse. Qualcuno magari opta per questa scelta perché le auto elettriche sono di moda in questo momento. Qualunque sia la motivazione che spinge al loro acquisto, ora come ora, le auto elettriche in circolazione stanno aumentando.

Questo tipo di veicolo, senza dubbio, rappresenta il futuro. Anche perché, sulle auto termiche, pesa la spada di Damocle di una messa al bando entro il 2035 da parte dell’Unione europea.

Purtroppo, però, in questo momento le auto elettriche sono messe in vendita a prezzi non sempre accessibili a tutte le tasche. Anche quando arrivano degli incentivi statali, i loro costi continuano ad essere più alti rispetto alle vetture con motori termici.

I modelli più economici

Cerchiamo di capire, a questo punto, quali siano le auto elettriche più economiche, andando ad utilizzare anche gli incentivi statali, che sono presenti nel 2023. Nel momento in cui si acquista uno di questi veicoli, è possibile accedere ad un incentivo pari a 3.000 euro, nel caso in cui non si ha una vettura da rottamare. L’incentivo sale a 5.000 euro nel momento in cui si rottama una vettura con una classe compresa tra Euro 0 e Euro 4. Questi incentivi, comunque, sono erogati nel caso in cui non si superi la soglia di listino di 42.700 euro Iva inclusa, che corrispondono a 35.000 euro senza Iva. Per rientrare in questa soglia, Tesla ha recentemente abbassato i prezzi.

Una delle vetture elettriche meno costose, sicuramente, è la Dacia Spring, che ha un prezzo di listino pari a 21.450 euro, senza tener conto dei vari incentivi. Questa è una piccola citycar, che è caratterizzata da un design di tipo crossover: tra i suoi punti di forza ci sono sicuramente la maneggevolezza e l’agilità in un contesto urbano. Una volta fatto il pieno di elettricità, l’autonomia è di 225 chilometri.

Leggermente più cara è la Renault Twingo Electric (nella foto sopra): il prezzo parte da 22.950 euro. Gerard Piqué ha scelto proprio questa vettura per rispondere alla moglie Shakira, che lo aveva accusato di aver scambiato una Ferrari con un Twingo, riferendosi al suo tradimento con Clara Chia Marti. Questo modello è omologato per quattro persone e garantisce un buon livello di abilità. Con una ricarica al 100% è in grado di percorrere 190 chilometri.

Le auto elettriche un po’ più costose

La Smart EQ fortwo è un veicolo compattissimo: il prezzo base è 25.210 euro. È un’auto elettrica maneggevole, agile ed è dotata di una propulsione completamente elettrica. È ideale per quanti devono viaggiare principalmente in città. Con un pieno di elettricità è in grado di precorrere 133 chilometri.

Passiamo a quella che, senza dubbio, è uno dei best seller del mercato italiano tra le auto elettriche. E che riesce ad andare alla grande anche negli altri paesi europei: stiamo parlando della Fiat 500 elettrica. È possibile comprarla con 29.950 euro. Grazie alla versione entry level, si possono percorrere 180 chilometri.

Giunta alla seconda generazione, adesso arriviamo alla Renault Zoe, il cui prezzo di partenza è 33.400 euro. Questo veicolo ha un buon rapporto qualità/prezzo, anche perché con una ricarica di energia è in grado di percorrere fino a 390 chilometri.

I prezzi sono sicuramente più alti rispetto agli stessi modelli a benzina o a gasolio. Per i consumatori la speranza è che l’effetto Tesla sulle auto elettriche possa continuare: Ford, Xpeng e Seres (due gruppi cinesi) hanno deciso di abbassare i listini di vendita di alcuni modelli a batteria, dopo la decisione presa da Elon Musk. Adesso la Nissan è intervenuta sui costi di sviluppo e produzione dei propri modelli: una decisione che si rifletterà inevitabilmente sui prezzi.