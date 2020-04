Assoreti: a febbraio raccolta netta consulenti finanziari positiva per 4,2 mld

Raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, pari a 4,2 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 18,1% nel mese di febbraio.

Lo rivela Assoreti secondo cui gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano, nel complesso, positivi per 1,6 miliardi di euro ed in crescita del 54,3%, grazie al contributo di tutte le macro famiglie di prodotto.

Il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 2,6 miliardi di euro (+3,7%), per effetto dei maggiori volumi di raccolta di liquidità. Il bilancio dei primi due mesi dell’anno – dice Assoreti – è, pertanto, positivo per 7,8 miliardi ed evidenzia un incremento del 64,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (4,7 miliardi); i volumi di raccolta sul gestito risultano più che triplicati (+256,4%), mentre la componente amministrata segna un aumento del 29,3%.

Crescono del 20,8% le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontando a 830 milioni di euro e si concentrano sui prodotti a maggiore contenuto finanziario. I premi netti confluiti sulle polizze multiramo raggiungono i 458 milioni di euro (+2,0%), quelli destinati alle unit linked risultano quasi triplicati e pari a 367 milioni, mentre sulle polizze vita tradizionali si registrano movimentazioni nette negative per 44 milioni.

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è negativa per 183 milioni di euro: i disinvestimenti netti coinvolgono i titoli di debito, pubblici e corporate, mentre su titoli azionari, exchange traded product e certificate prevalgono gli ordinativi di acquisto. La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è pari a 2,8 miliardi di euro (+56,8%).