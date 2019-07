Assiteca Sim: Gambardella nuovo responsabile delle gestione di portafoglio

Assiteca Sim ha nominato Antonio Gambardella responsabile del servizio di gestione di portafogli. Tale nomina rientra nel piano di crescita della società che vede nelle gestioni patrimoniali un tassello fondamentale per lo sviluppo del proprio business.

“L’ampliamento della compagine societaria e la nomina di Antonio Gambardella – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca SIM – rientrano nella strategia della Società finalizzata a consolidare e incrementare i risultati in tutte le aree di business, con la forte attenzione alla centralità del servizio di gestione di portafogli e del business delle polizze vita rivolto alla clientela High Net Worth Individual grazie alle sinergie con il broker Assiteca S.p.A. e ad accordi commerciali con operatori istituzionali.

Nato a Salerno nel 1966, Gambardella ha maturato una pluriennale e comprovata esperienza come dirigente responsabile della gestione del portafoglio proprietario di primarie Società di Intermediazione Mobiliare e di advisor di Società di Gestione del Risparmio.

Nel corso della carriera, da settembre 2002 a giugno 2014 è stato dirigente responsabile del proprietary trading, delle attività di rischio sia azionario che obbligazionario e del market making di equity derivatives di Equita SIM (ex Euromobiliare SIM), successivamente ha rivestito il ruolo di gestore in Nextam Sgr e advisor per la gestione della Sicav flessibile Atomo Global Flexible di Casa4funds SGR.

In Assiteca SIM Antonio Gambardella ricopre, inoltre, la carica di Consigliere di Amministrazione ed è anche azionista della Società, che negli ultimi mesi ha portato avanti un piano di ampliamento dell’azionariato. Ad oggi, infatti, oltre ai soci storici Alessandro Falciai, Roberto Russo e Assiteca S.p.A., Assiteca SIM vede la partecipazione di altri quattordici azionisti, tra i quali si sottolinea la presenza di Domenico Lellis, Ercole Fregni, lo stesso Antonio Gambardella e Marcello Nocera, membri del Consiglio di Amministrazione, e della società Roberto Bucci S.p.A., concessionaria del Terminal Flavio Gioia S.p.A. del porto di Napoli e operante nel settore del trasporto marittimo con le principali compagnie navali del mondo.