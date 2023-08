Arriva l’assicurazione obbligatoria per i monopattini

Anche per i monopattini l’assicurazione diventa obbligatoria. A prevederlo è uno schema di decreto legislativo, che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare. Attraverso questo provvedimento verranno apportate delle modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni private: verrà introdotta una nuova definizione di veicolo e si andrà a definire nel dettaglio i casi nei quali sussiste l’obbligo dell’assicurazione. Tra i nuovi veicoli ci saranno anche i monopattini.

Per riuscire a garantire una maggiore trasparenze per i consumatori, il provvedimento andrà a rafforzare un particolare strumento: il preventivatore, il quale permette ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi e le tariffe delle assicurazioni in Italia.

Quali sono i veicoli elettrici che dovranno essere assicurati

A far scattare l’obbligo dell’assicurazione per i veicoli elettrici leggeri, tra i quali ci sono i monopattini, è il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2021/2118 approvato dal Consiglio dei Ministri.

L’obbligo assicurativo scatta le auto nel momento in cui il veicolo viene utilizzato, indipendentemente dal terreno su avviene l’utilizzo. O dal fatto che sia fermo o in movimento. Questo significa che l’obbligo scatta anche quando i veicoli sono tenuti fermi nelle aree private.

Sono previste invece delle deroghe per i veicoli che non sono idonei all’uso come mezzi di trasporto, che sono stati ritirati dalla circolazione. E che quindi sono destinati alla rottamazione.

Per quanto riguarda i monopattini, invece, i monopattini, è previsto un decreto attuativo del Mimit, che sarà predisposto di concerto con il ministero delle Infrastrutture, con il quale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, si andrà ad individuare i veicoli elettrici leggeri per i quali sarà obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione.

Come funziona l’assicurazione

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio come funzionerà l’assicurazione sui veicoli elettrici? L’obbligo è esteso indipendentemente:

dal terreno nel quale verranno utilizzati ;

; dal fatto che siano effettivamente in movimento o siano fermi ;

o siano ; dal fatto o meno che circolino nelle zone in cui ci siano delle restrizioni all’accesso, come ad esempio i mezzi che trasportano i passeggeri negli aeroporti.

L’assicurazione obbligatoria è stata introdotta anche per i veicoli elettrici leggeri, tra i quali rientrano anche i monopattini. Il provvedimento ha comunque previsto alcune deroghe all’assicurazione. Sono esclusi:

i veicoli che non sono idonei all’uso come mezzi di trasporto ;

; i veicoli ritirati dalla circolazione ;

; i veicoli che sono stati sospesi volontariamente dalla circolazione.

Quanto costa l’assicurazione per i monopattini e i veicoli elettrici

Quanto può arrivare a costare l’assicurazione per un monopattino? Prima di procedere è indispensabile sottolineare che la copertura assicurativa è prevista unicamente per quanti siano proprietari di un monopattino. Nel caso in cui si dovesse utilizzare un monopattino in sharing, l’assicurazione non è prevista, perché le società che forniscono questo servizio hanno già una propria copertura.

In questo momento, per chi è interessato a sottoscrivere un’assicurazione, sono presenti due diverse opzioni: