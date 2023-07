Cosa fare se l’assicurazione non risarcisce i danni

Quanto tempo ha un’assicurazione per effettuare un risarcimento? Soprattutto, come si devono muovere i consumatori per ottenere un ristoro per un danno subìto? Non sempre è piacevole avere a che fare con un’assicurazione quando si chiede il risarcimento di un danno: questo può essere infatti la conseguenza di un incidente automobilistico, di un evento atmosferico inaspettato o di un danno subito in casa.

Come ci si deve comportare per avere un risarcimento danni in un tempo relativamente breve? Cerchiamo di capire come è necessario muoversi e cosa debbano fare i diretti interessati.

Quando chiedere il rimborso all’assicurazione per un danno subito

Cosa si deve fare per ottenere il risarcimento di un danno? È necessario presentare una richiesta direttamente all’assicurazione.

Sono due principalmente i casi che si devono analizzare: gli danni subiti dalle auto ed i danni subiti in casa.

Danni subiti dalle auto

Nella documentazione presentata, nel caso in cui si tratti di un incidente stradale è necessario comunicare:

i dati dei veicoli coinvolti ;

; la descrizione dell’incidente ;

; i dati degli eventuali testimoni ;

; il luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per le perizie.

Ricordiamo che le auto incidentate devono rimanere a disposizione delle imprese di assicurazione per le opportune perizie almeno cinque giorni non festivi. Nel caso in cui questo termine non dovesse essere rispettato, l’impresa effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo a seguito di una fattura con la quale siano attestati gli interventi riparativi.

Nel caso in cui i danni siano stati subiti da una persona, devono essere indicati:

l’ età ;

; il codice fiscal e del soggetto danneggiato;

e del soggetto danneggiato; l’entità delle lesioni subite ;

; l’ attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione;

comprovante l’avvenuta guarigione; l’eventuale consulenza medica di parte, compreso il compenso spettante allo stesso professionista.

Nel caso in cui, invece, l’auto abbia subito dei danni per un evento atmosferico, è necessario denunciare il fatto direttamente alla compagnia di assicurazioni, documentando quando il fatto è avvenuto. Se la vettura è rimasta danneggiata a seguito di una grandinata, è necessario che la stessa ci sia stata.

Danni subiti in casa

Nel caso in cui, invece, il sinistro coinvolga la casa è necessario effettuare una denuncia al più presto. In questo caso la prima operazione da compiere è quella di contattare direttamente l’agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza di assicurazione o direttamente la compagnia.

Nel caso in cui sia stato subìto un furto è necessario presentare anche la denuncia inoltrata alle autorità competenti. In un primo momento si può inviare una copia, poi si provvederà ad inviare l’originale.

Quando, invece, si è subito un danno ai beni è necessario attivare un altro tipo di procedura, che dovrà essere seguita passo a passo. La prima operazione da effettuare sarà una valutazione del danno subìto, che dovrà essere effettuato insieme alla compagnia. Nel complesso, stiamo parlando di passaggi molto elaborati, che possono essere snelliti se si sceglie di chiedere aiuto ad un’agenzia dall’elevata competenza in materia.

L’offerta dell’assicurazione

L’assicurazione è tenuta a formulare un’offerta al danneggiato entro un determinato periodo di tempo dalla data di ricezione della documentazione completa.

Entrando nel dettaglio la compagnia assicurativa deve rispondere:

entro 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose

se sono contestati solo danni alle cose entro 90 giorni se vi sono stati danni anche alle persone

Nel caso di un incidente stradale il termine scende a 30 giorni nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto il Modulo Blu (o Constatazione Amichevole di Incidente).

Qualora il danneggiato dovesse accettare l’offerta, l’assicurazione ha un tempo massimo pari a quindici giorni per erogare la somma. Se, invece, l’offerta non dovesse essere ritenuta congrua, l’assegno non può essere incassato come acconto.

Il danneggiato ha la possibilità di farsi fare una perizia da un perito terzo e avvalersi della consulenza di un legale per contestare un’eventuale offerta che non è ritenuta congrua.

Cosa fare se non arriva il rimborso da parte dell’assicurazione

Quali sono le azioni da intraprendere, nel caso in cui l’assicurazione non dovesse rispondere ad una richiesta di danni? In questo caso a dare delle indicazioni precise su cosa si debba fare ci ha pensato l’Ivass. Il primo passo da compiere è inviare un reclamo direttamente all’assicurazione. Ogni impresa ha un ufficio reclami che deve esaminare e valutare le lamentele della clientela. Deve fornire una risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Nel caso in cui non si dovesse ricevere risposta al proprio reclamo – o non si è soddisfatti della risposta ottenuta dall’impresa – è possibile rivolgersi direttamente all’Ivass.