Assegno universale figli rischia di slittare al 2022

Rischia di slittare al 2022 la riforma sull’assegno unico e universale per i figli, che, nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef) appena approvata dal governo, viene citato come uno degli obiettivi della politica di Bilancio 2021-2023.

“Una componente di rilievo della programmazione triennale è l’introduzione di un’ampia riforma fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una Legge delega che sarà parte integrante del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) e dei relativi obiettivi intermedi.

La riforma si raccorderà all’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli. si legge. “Attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno unico e universale per i figli”.

Assegno universale figli, esame della legge bloccato in Senato

Trasmesso al Senato il 23 luglio, dopo il via libera della Camera, e assegnato alla 11esima commissione, l’esame della legge delega non è ancora iniziata.

Restano infatti da definire tutta una serie di elementi per l’effettiva partenza a partire dal 2021. A partire dalle risorse aggiuntive necessarie per coprire il provvedimento. E al momento non è chiaro da dove queste possano arrivare.

Se ci dovessero essere difficoltà a trovare i fondi necessari il nuovo assegno unico per i figli potrebbe addirittura slittare all’anno successivo, il 2022.