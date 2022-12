Argo Blockchain vende il suo maggior stabilimento di mining

Il minatore di Bitcoin Argo Blockchain sta vendendo la sua più grande struttura di mining per evitare il fallimento, ma manterrà la proprietà dei suoi impianti. Argo sta vendendo il suo stabilimento di punta Helios situato nella contea di Dickens, in Texas, a Galaxy Digital per 65 milioni di dollari, ha dichiarato mercoledì in un comunicato .

Helios, che si estende su 135.000 piedi quadrati, è il più grande impianto di mining raffreddato ad immersione del mondo e ha accesso a 800 megawatt di elettricità. Galaxy ospiterà le piattaforme Bitcoin di Argo andando avanti con un accordo di due anni. La transazione dovrebbe concludersi oggi.

L’azienda con sede a Londra afferma che l’accordo ridurrà il carico di debito complessivo di Argo di 41 milioni di dollari e semplificherà la sua struttura operativa.

In base all’accordo, Galaxy estenderà inoltre ad Argo un prestito garantito da attività del valore di 35 milioni di dollari. Questo prestito sarà garantito da una garanzia che include i 23.619 rig Bitmain S19J situati presso Helios, nonché altre macchine situate nei data center di Argo in Canada.

I proventi in contanti della vendita della struttura della contea di Dickens saranno utilizzati per rimborsare il debito, il pagamento anticipato degli interessi e altre commissioni, inclusi 84 milioni di dollari dovuti al NYDIG.

“Anche se abbiamo venduto la struttura Helios, non abbiamo venduto nessuna delle nostre macchine di mining”, ha dichiarato il CEO Peter Wall in un videomessaggio.

All’inizio di questo mese, Argo aveva avvertito gli investitori della possibilità di non avere fondi per durare fino alla fine dell’anno. Il minatore ha lasciato intendere che era in trattative avanzate per vendere alcuni beni nell’ambito di una transazione di finanziamento delle attrezzature e che sperava di ottenere un accordo senza dichiarare bancarotta.

L’azienda ora afferma che riconcentrerà i suoi sforzi sulle sue operazioni canadesi, che a suo dire non sono interessate dall’accordo Galaxy “ad eccezione dell’uso di alcune macchine di mining e altri beni situati in Quebec come garanzia per il prestito garantito da attività”.

Inizialmente, Argo prevede di riorientare i propri sforzi sulla crescita e l’ottimizzazione delle operazioni nei suoi due data center in Quebec, che sono alimentati completamente da energia idroelettrica a basso costo. Le fattorie di Argo in Quebec, Canada, sono più piccole. Quello di Base Comeau, Quebec si sviluppa su 40.000 piedi quadrati e dispone di 15 MW di capacità mentre quello di Mirabel copre 20.000 piedi quadrati con 5 MW.

Il mercato ha risposto bene alla notizia di Argo

Tuttavia, i mercati hanno risposto positivamente alla notizia che Argo potrebbe evitare il fallimento a breve termine, le azioni sono più che raddoppiate alla Borsa di Londra.

Anche le azioni Argo sono aumentate del 50% durante gli scambi Nasdaq pre-mercato, sebbene siano ancora in calo di oltre il 90% da inizio anno. Argo aveva chiesto che le sue azioni quotate al Nasdaq venissero sospese per le negoziazioni martedì prima dell’annuncio. Le azioni LSE dell’azienda sono state brevemente sospese all’inizio di questo mese.

Il minatore ha dichiarato che quest’anno non riporterà i risultati del terzo trimestre. Il titolo è supervisionato dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, che richiede alla società di annunciare i risultati solo due volte l’anno.

Insieme ad Argo, i minatori di Bitcoin hanno subito un duro colpo dagli alti prezzi dell’energia , dai bassi prezzi dei token e dagli obblighi di debito ingestibili. Core Scientific, una delle più grandi operazioni minerarie del Nord America, ha presentato istanza di fallimento la scorsa settimana.

Il CEO di Argo Peter Wall ha affermato che la società ha già attraversato mercati ribassisti e ha appreso che questi cicli devono essere attraversati per sopravvivere. Ha affermato Wall: