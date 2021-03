Archegos: occhi puntati dalle autorità di tutto il mondo. Rischio effetto a catena

I regolatori finanziari di tutto il mondo stanno monitorando il crollo del fondo hedge del miliardario di New York Bill Hwang. L’improvvisa liquidazione di Archegos Capital Management di Hwang ha scatenato una vendita di più di 20 miliardi di dollari di asset che ha lasciato alcune delle più grandi banche d’investimento del mondo con miliardi di dollari di perdite.

Così i colossi Nomura e Credit Suisse hanno avvertito gli investitori che stanno affrontando enormi perdite dalla loro esposizione ad Archegos. Nel dettaglio la giapponese Nomura ha avvertito di dover affrontare una possibile perdita di 2 miliardi di dollari. La svizzera Credit Suisse ha detto che le sue perdite sarebbero state “altamente significative e materiali”, ma non ha indicato una cifra. E’ il Financial Times ad aver indicato che la banca svizzera potrebbe affrontare perdite fino a 4 miliardi di dollari.

Archegos: cosa stanno facendo le autorità

Ovviamente le autorità non sono rimaste a guardare. Il segretario di gabinetto del Giappone, Katsunobu Kato, ha sottolineato che il governo giapponese sta monitorando attentamente la situazione di Nomura e che l’Agenzia dei servizi finanziari avrebbe condiviso le informazioni con la Banca del Giappone.

La SEC, la Consob americana a sua volta ha affermato di “monitorare la situazione e comunicando con i partecipanti al mercato dalla scorsa settimana”. Anche il regolatore finanziario svizzero, Finma, ha detto che stava monitorando la situazione, e ha avvertito che diverse banche e sedi a livello internazionale erano coinvolte.

Nel frattempo come scrive il Guardian, gli investitori stanno tenendo d’occhio ulteriori ricadute. Richard Hunter di Interactive Investor ha sottolineato che “la liquidazione riportata di alcuni scambi in blocco e il potenziale default di un hedge fund saranno attentamente monitorati dagli investitori per qualsiasi effetto a catena nei prossimi giorni, anche se per il momento i movimenti sembrano essere limitati a una manciata di titoli specifici”.

L’investitore miliardario Mike Novogratz ha detto di pensare che il crollo del fondo Archegos di Hwang potrebbe rivelarsi “la più spettacolare perdita personale di ricchezza nella storia”.

Chi è Bill Hwang il fondatore dell’hedge fund

La carriera di Hwang a Wall Street è iniziata negli anni ’90, quando è stato assunto dalla Tiger Management del famoso hedge fund manager Julian Robertson. Hwang ha continuato a dirigere Tiger Asia Management, diventando uno dei più grandi investitori nei mercati finanziari asiatici. Tuttavia, nel 2012 la SEC ha accusato Hwang e Tiger Asia di insider trading e manipolazione dei titoli cinesi. Hwang si è dichiarato colpevole e ha accettato accordi penali e civili per più di 60 milioni di dollari e successivamente ha chiuso il fondo. Nel 2013, Hwang ha convertito l’azienda in un family office, Archegos Capital Management.