Aprilia RS 660. La nuova media di Noale

Dal punto di vista estetico , l’Aprilia RS 660 esprime il meglio dello stile del marchio e getta le basi per i modelli sportivi del futuro. È una moto compatta ed estremamente leggera – pesa infatti 169 kg a secco, 183 kg con il pieno di benzina – ed è dotata di una ciclistica molto raffinata. Telaio e forcellone sono in alluminio, la forcella è una Kayaba a steli rovesciati da 41 mm regolabile, mentre al posteriore è presente un monoammortizzatore, anch’esso regolabile. La piattaforma inerziale a sei assi registra e processa gli input derivanti dalla guida e invia i dati alla centralina che interviene sui parametri di controllo.

Il pacchetto APRC prevede cinque Riding Mode (tre per la strada e due per la pista): Aprilia Traction Control, Aprilia Wheelie Control, Aprilia Cruise Control, Aprilia Quick Shift (anche rovesciato per la pista) e Aprilia Engine Brake. A questi si aggiunge il Cornering ABS multimappa che permette di frenare in curva in totale sicurezza.