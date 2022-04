Apple: il giudizio degli analisti, in attesa della trimestrale

In attesa della trimestrale, che sarà diffusa il prossimo 28 aprile, gli analisti confermano giudizi positivi sul titolo Apple. Secondo la media degli analisti, le azioni della società di Cupertino hanno un potenziale di rialzo del 14% a 190 dollari rispetto ai 167 dollari della chiusura di ieri. Ci sono tuttavia alcune banche di investimento che scommettono su rialzi maggiori.

È il caso di Morgan Stanley, secondo cui il titolo rimbalzerà fino a 210 dollari (rating overweight) o Wells Fargo che punta ad un aumento delle quotazioni fino a 205 dollari (overweight). Rating outperform arrive anche da Wedbush (tp 200 dollari), Evercore (210 dollari), KGI Securities (200 dollari).

Da inizio anno le quotazioni Apple registrano un saldo negativo pari a -8%. Resta positivo il bilancio a un anno, periodo in cui le azioni hanno segnato un aumento del 25%.

Apple perde lo scettro di produttore numero uno di smartphone

Intanto, secondo i dati diffusi oggi dalla società di ricerche di mercato Canalys: nel primo trimestre 2022, Apple ha perso lo scettro di produttore numero uno di smartphone: la quota di mercato è scesa al 18%, una percentuale in calo rispetto alla quota del 22% detenuta nel quarto trimestre.

La perdita di Apple si è tradotta in un guadagno di Samsung, che ha riacciuffato il primo posto nella classifica mondiale.

Nonostante la contrazione della quota di mercato, Apple ha comunque riscontrato una buona accoglienza per la sua serie di iPhone 13, hanno affermato gli analisti di Canalys, che prevedono per l’iPhone SE di terza generazione un “importante driver di volumi nella fascia media” per i conti della società.

I dati del primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 25 dicembre 2021, l’azienda aveva annunciato il record di sempre in termini di fatturato pari a 123,9 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 2,10 dollari.

Il consiglio di amministrazione di Apple aveva in tale occasione dichiarato un dividendo cash di 0,22 dollari per azione delle azioni ordinarie della società. Il dividendo è stato pagato il 10 febbraio 2022.