Antonio Cavarero (Generali Investments): “Sui mercati la prudenza è d’obbligo”

Sono tanti i fattori in gioco che possono determinare l’andamento dei mercati nei prossimi mesi. L’incertezza è ancora elevata e non si riesce nemmeno a ipotizzare che ripresa economica avremo. Uno scenario che invita alla prudenza e ad assumere atteggiamenti difensivi sui mercati. Su questo tema WSI ha intervistato Antonio Cavarero, head of Investments Generali Investments Partners.

“Per descrivere la forma della ripresa in questi mesi sono state utilizzate molte lettere e simboli commerciali. Come Generali Investments prevediamo un periodo di recessione importante e prolungato, seguito da una ripresa accentuata : nel dettaglio, il rimbalzo determinato dalla riapertura dell’economia globale in molte regioni potrebbe attenuarsi in aututnno, quando nuovi fattori di incertezza potranno presentarsi”.

“I driver della ripresa saranno molteplici e sono legati a fattori epidemiologici, economici e agli interventi di politica monetaria e fiscale. Sul fronte sanitario abbiamo passato la prima ondata ma non sappiamo ancora cosa ci troveremo ad affrontare in futuro. E’ sufficiente osservare cosa sta succedendo in diversi Paesi che stanno ora cercando di contrastare una seconda ondata di contagi.

Dal punto di vista economico siamo di fronte ad una situazione mai vista in passato, ed è ancora difficile valutare pienamente l’impatto di lungo periodo dello stop delle attività legate al lockdown. Non abbiamo infatti una piena visibilità dei danni permanenti, ancor più considerando che non tutte le aziende saranno in grado di ripartire o faranno molta fatica e dovranno adattare il proprio modello di business. Inoltre sono attualmente in vigore alcune misure di protezione e di aiuto che gradualmente finiranno nei prossimi mesi, aumentando quindi l’incertezza per gli ultimi mesi del 2020.

Sul fronte della politica monetaria e fiscale, negli Stati Uniti il governo e la Federal Reserve hanno fatto molto per sostenere la congiuntura. In Europa ci siamo mossi più lentamente ma alla fine è arrivata una risposta con un taglio politico molto alto che ha dimostrato come l’idea europea si evolva e si rafforzi grazie ai momenti di crisi. Ora l’onere sta ai decision makers locali affinché utilizzino questa occasione per usare al meglio le risorse del piano in modo rapido ed efficiente”.