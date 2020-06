Antitrust mette in stand by matrimonio Intesa SanPaolo-Ubi

L’Antitrust mette in stand-by il matrimonio tra Intesa SanPaolo e Ubi. In un documento dell’autorità, che avrebbe dovuto restare riservato ma che è filtrato prima sul ‘Messaggero’ e poi sulle agenzie di stampa, si legge che “l’operazione allo stato degli atti non è suscettibile di essere autorizzata”.

Tra le motivazioni, che però non rappresentano ancora una decisione, ci sono i dubbi dell’Antitrust sull’accordo fra Intesa e Bper che ha accompagnato il lancio dell’ops e che era stato pensato proprio per evitare problemi con eccessive concentrazioni di mercato.

Nelle conclusioni delle “risultanze istruttorie” l’Antitrust, come riportato da Radiocor, la concentrazione è in grado di ridurre “in maniera sostanziale e durevole la concorrenza” su una serie di mercati “in ragione dell’elevata quota di mercato e livello di concentrazione raggiunta, accompagnati da una distanza significativa dal secondo operatore di ciascuna area e in considerazione della capacità ‘disciplinante’ di Ubi nei confronti delle maggiori banche”.

Immediate le precisazioni dell’Authority guidata da Roberto Rustichelli, dopo le indiscrezioni stampa. L’Antitrust ha spiegato che “non è stata assunta alcuna decisione” in merito alla “compatibilità” della concentrazione tra Intesa e Ubi Banca “con le regole della concorrenza”.

“Allo stato è stata trasmessa alle imprese interessate la sola Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, che rappresenta la valutazione preliminare degli uffici dell’Autorità in ordine alle possibili criticità concorrenziali dell’operazione di concentrazione”.