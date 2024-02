Anima holding: raccolta netta negativa a gennaio

Parte con il piede sbagliato il 2024 di Anima. Il gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che la raccolta netta di risparmio gestito nel mese di gennaio 2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata negativa per 470 milioni di euro (+34 milioni di euro a gennaio 2023). A fine gennaio 2024, le masse gestite complessivamente dal gruppo risultavano pari a 191,3 miliardi di euro contro i 182,4 miliardi di euro un anno fa.

“Registriamo in gennaio un ottimo andamento della raccolta in prodotti Anima presso i clienti retail, pari a circa 200 milioni nel mese, in netto miglioramento rispetto al recente passato – ha commentato l’AD Alessandro Melzi d’Eril – Come nei mesi scorsi, questo trend è mascherato dalle fuoriuscite riguardanti i sottostanti di fondi Anima, un fenomeno vistoso ma per noi poco rilevante dal punto di vista della redditività”.

All’interno della raccolta netta, i fondi sottostanti a fondi segnano un -472 milioni di euro (vs -15 milioni di euro a gennaio 2023).

Come è andato il 2023

I dati sulla raccolta di gennaio arrivano all’indomani della pubblicazione dei risultati 2023, anno in cui sono stati incorporati i risultati della neo-acquisita Castello SGR dalla data di perfezionamento dell’acquisizione (19 luglio 2023). Nell’intero anno, la capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 170,2 milioni di euro in calo rispetto ai 263,7 milioni di euro nel 2022. La società ha inoltre anticipato la distribuzione di un dividendo pari a 0,25 euro per ogni azione ordinaria , al lordo delle ritenute di legge pagabile a partire dal 22 maggio 2024 (con stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).

Riportiamo di seguito i principali risultati: