Anima Holding: parte bene il 2024, boom di utili

Il professionista del risparmio deve contribuire a diffondere cultura finanziaria ma i risparmiatori devono essere più ricettivi di Ruggero Bertelli Si parla molto di educazione finanziaria. A me piace parlare di cultura finanziaria. La differenza consiste nella consapevolezza che l’educazione finanziaria non basta o forse non è necessaria fino in fondo. Mi spiego. Per prendere