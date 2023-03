Anima: a fine febbraio masse gestite a oltre 180 miliardi di euro

Dopo aver acquisito Castello sgr, Anima ha svelato i dati della raccolta netta di risparmio gestito nel mese di febbraio 2023 che è stata positiva per 383 milioni di euro, con una componente di risparmio gestito negativa per 90 milioni di euro e una relativa alle deleghe assicurative di ramo I positiva per 373 milioni di euro. A fine febbraio le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano a oltre 180 miliardi di euro. Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, ha commentato:

“Il mese di febbraio registra un andamento commerciale a due facce: da un lato il retail che mostra segnali di miglioramento rispetto al trend visto nei mesi recenti, dall’altro un segmento istituzionale ex ramo I assicurativo che sta scontando alcune fine vita di mandati che per il momento non trovano bilanciamento in nuovi avvii. La performance ponderata dei nostri fondi comuni dei primi due mesi si mantiene in territorio positivo e, in aggiunta, con la risalita dei tassi nell’area euro, registriamo questo mese, come già avvenuto nel passato recente, nuovi afflussi sulle deleghe assicurative di Ramo I”.