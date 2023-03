Anasf, lascia il direttore generale Germana Martano

A decorrere dal 1° maggio 2023 Germana Martano lascerà il suo incarico di direttore generale di Anasf, continuando a collaborare con l’Associazione per la comunicazione e l’immagine di Anasf e con la società di servizi per l’organizzazione di ConsulenTia e il lancio di nuovi progetti.

“Con questa scelta di Martano, che ringrazio a nome di Anasf per i 18 anni in cui ha ricoperto l’incarico di direttore generale, coglieremo l’occasione per rafforzare il processo di riorganizzazione avviato in questa legislatura”, ha commentato il presidente Anasf Luigi Conte a nome del Comitato Esecutivo, “e cioè potenziare da un lato i servizi ai soci di Anasf, dall’altro le attività core della società Anasf Servizi & Formazione. Martano continuerà infatti la sua collaborazione con Anasf, curandone la comunicazione e coordinando le attività di AS&F, la società di servizi che si occupa tra l’altro di organizzazione di eventi, tra cui ConsulenTia”.

“Dopo tanti anni trascorsi in Anasf, per i quali ringrazio i Presidenti che mi hanno dato fiducia, Elio Conti Nibali, Maurizio Bufi e Luigi Conte, e tutti i componenti del Comitato Esecutivo che si sono succeduti, ho deciso di lasciare l’incarico di direttore generale e scelto di sperimentare una nuova attività al di fuori dell’ambito associativo. Sono certamente lieta di continuare la collaborazione con l’Associazione curandone la comunicazione, nonché l’organizzazione di eventi come quello di spicco, ConsulenTia, e il lancio di nuovi progetti”, ha commentato Germana Martano.

Chi è Germana Martano

Classe 1971, laureata in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e Diplomata al Master in Economics (MeC) presso la stessa Università, Germana Martano dal 1999 è giornalista professionista iscritta all’Ordine nazionale.. Ha iniziato l’attività nel 1996 come redattore presso MF – Milano Finanza, una delle principali testate italiane nel settore finanziario, con incarico di responsabile della sezione Fondi & Gestioni per il quotidiano. Dal 1999 al 2001 ha incarico quale responsabile News ed Economia in Omnitel 2000, società per cui cura lo start up del portale multiaccesso, con la responsabilità dei rapporti con i content provider. Dal febbraio 2001 al 2005 è stata capo redattore presso Morningstar. Partecipa allo startup di Morningstar in Italia, responsabile dell’ufficio stampa della società e della cura dei rapporti istituzionali. Nell’aprile 2005 è stata nominata direttore generale di Anasf, incarico che lascerà il primo maggio 2023.