Analisti: BCE potrebbe tagliare i tassi già a luglio

La BCE potrebbe dare una sforbiciata ai tassi di interesse già nel meeting del prossimo 25 luglio. Queste le stime degli analisti di Commerzbank che, all’indomani del discorso del governatore Mario Draghi, hanno anticipato la mossa espansiva già il mese prossimo rispetto al quarto trimestre dell’anno messo in conto in precedenza:

“Il discorso di ieri a Sintra sarà ricordato come l’apertura della porta per il prossimo round di stimoli su larga scala, simile al suo discorso di Jackson Hole nel 2014. In sostanza, la BCE non poteva più tollerare il mix avverso costituito dal calo dell’inflazione e aumento dei rendimenti dei titoli di stato”.