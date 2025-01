Altro che Bitcoin, il vero protagonista del 2024 è stata il cacao

Il cacao, ingrediente fondamentale per la produzione di cioccolato e altri prodotti dolciari, ha visto i suoi prezzi impennarsi principalmente a causa di condizioni climatiche avverse. I principali paesi produttori, come la Costa d’Avorio e il Ghana, che insieme forniscono circa il 60% del cacao mondiale, hanno affrontato sfide significative. Le piogge eccessive e le malattie delle piante hanno ridotto drasticamente i raccolti. In particolare, il virus dello swollen shoot ha avuto un impatto devastante, portando a una diminuzione dei raccolti compresa tra il 25% e il 30%.Questi fattori climatici non solo hanno ridotto l’offerta, ma hanno anche creato un senso di urgenza nel mercato. Gli investitori si sono affrettati a comprare cacao in previsione di ulteriori aumenti dei prezzi, contribuendo a una spirale ascendente che ha colpito il mercato globale.

Nel complesso, la produzione globale di cacao è diminuita del 13,1%, con le scorte a fine stagione che sono calate del 26,8%. Questa diminuzione ha accentuato la volatilità dei prezzi e ha spinto i produttori a rivedere le loro strategie di coltivazione. Nonostante l’aumento dei costi di produzione e la scarsità dell’offerta, la domanda globale di cacao è rimasta robusta.

Secondo ING, la campagna di commercializzazione del cacao 2023-2024 ha registrato il peggior deficit di offerta a livello mondiale degli ultimi sei anni. Ciò è dovuto principalmente al maltempo che quest’anno ha colpito alcuni dei più importanti Paesi produttori di cacao del mondo e che ha portato a raccolti deludenti, soprattutto a causa dell’aumento delle malattie dei raccolti.

Secondo gli analisti di ING, “la campagna di commercializzazione 2023/24 ha visto il mercato globale del cacao registrare un deficit di 478 mila tonnellate, il più grande in oltre 60 anni e anche il terzo anno consecutivo di deficit. Questo deficit è stato determinato dalle carenze dei raccolti in Africa occidentale, in particolare in Costa d’Avorio e in Ghana. Il deficit – aggiungono gli esperti – ha portato le scorte globali di cacao al livello più basso in oltre un decennio. Sebbene le prospettive per la campagna 2024/25 appaiano migliori, permangono le preoccupazioni per gli sviluppi climatici in Africa occidentale e per le conseguenze che potrebbero avere sulla produzione di questa stagione. Le previsioni indicano attualmente che la produzione dell’Africa Occidentale, che rappresenta oltre il 70% della produzione globale, aumenterà. Tuttavia, ci sono dei rischi a causa del recente maltempo”.

Caffé

Parallelamente al cacao, anche il mercato del caffè ha visto un’impennata dei prezzi nel 2024. Anche i prezzi del caffè, complici condizioni climatiche avverse e fattori geopolitici che impattano le catene di approvvigionamento, hanno subito un’impennata (+78%), raggiungendo i massimi da cinquant’anni intorno ai 3.500 dollari alla libbra, livelli non visti da 50 anni, spinti da fattori simili a quelli che influenzano il mercato del cacao.

Le condizioni climatiche avverse hanno colpito le piantagioni di caffè in America Latina e in altre regioni chiave, portando a una diminuzione della produzione. La crescente domanda di caffè specialty e biologico ha ulteriormente alimentato questa tendenza al rialzo. I consumatori sono sempre più disposti a pagare prezzi più elevati per prodotti di alta qualità, contribuendo così all’aumento generale dei prezzi nel settore.