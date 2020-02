AllianzGI, cavalcare i megatrend con la pet economy

Il tema della demografia è stato uno dei temi più trattati durante Consulentia20. Ne abbiamo parlato insieme a Filippo Battistini, head of third party retail Italy di Allianz Global Investors: “Abbiamo individuato quattro megatrend che a nostro avviso influenzeranno i mercati nei prossimi decenni: l’innovazione tecnologica, l’urbanizzazione, la scarsità di risorse e i cambiamenti demografici e sociali. In questo ambito, per cavalcare questo megatrend ci siano dei temi efficaci, come la pet economy, la cura degli animali domestici. Perché? Perché è un tema molto caro alla generazione dei millennials, sia dalle generazioni più anziane. Nei paesi emergenti, specialmente in Cina, la classe media sta adottando dei modelli di sviluppo e di vita simili a quelli occidentali, con gli animali domestici che stanno diventando uno status symbol, aumentandone di conseguenza le spese. Millennials, generazioni anziane e crescita della classe media nei paesi in via di sviluppo legano questo tema al megatrend demografico”.