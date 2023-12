Allianz Bank riunisce a New York l’Accademy per tre giorni di seminari

L’Allianz Bank Academy, l’Accademia della rete di consulenti finanziari Allianz Bank, ha riunito a New York oltre 130 tra i migliori e più storici professionisti della struttura guidata dall’amministratore delegato Paola Pietrafesa, per i suoi primi vent’anni di attività.

Per tre giornate i membri dell’Accademia hanno partecipato a una intensa agenda di attività su diverse tematiche e approfondimenti sui mercati finanziari, sui servizi collegati al private banking e al wealth management insieme alle più importanti realtà partner di asset management, tra le quali Pimco, Allianz Global Investors e Morgan Stanley.

“Questi giorni a New York sono stati l’occasione per avere una visione unica e privilegiata delle sfide che dovrà affrontare il nostro settore e, in questo contesto, i nostri consulenti finanziari avranno a disposizione le migliori opportunità di approfondimento dei nuovi trend. Questo evento segna l’inizio di una serie di iniziative; avvieremo a breve una ricca campagna informativa al fine di valorizzare al meglio la storia e i protagonisti della nostra Accademia. Inoltre, è in preparazione un libro celebrativo che conserverà nel tempo il ricordo dei momenti più importanti a cura di Salvatore Giannella, già autore di bestseller, quali la recente biografia su Michele Ferrero e il libro “Le Vie delle Donne”” ha sottolineato Paola Pietrafesa.

Nei tre giorni del simposio, non è mancata l’occasione di un confronto sugli scenari economici e sulle nuove sfide per il settore della consulenza finanziaria, sugli impatti dell’intelligenza artificiale e sul futuro della tecnologia tra etica e innovazione grazie ai contributi di Carlo Alberto Carnevale Maffè, associate professor di Strategy and Entrepreneurship SDA Bocconi, di Luciano Floridi, professor and founding Director al Digital Ethics Center all’università di Yale e professor of Philosophy and Ethics Information all’università di Oxford, e infine del teologo e frate Paolo Benanti, professore alla Pontificia Università Gregoriana.

Oltre all’amministratore delegato della banca, Paola Pietrafesa, hanno partecipato all’evento anche il top management , tra cui i vicedirettori generali Mario Ruta e Carlo Balzarini.