Alleanza Assicurazioni, dalla convention più educazione finanziaria e nuovi prodotti

In occasione della convention annuale di Alleanza Assicurazioni, che si tiene oggi ai Magazzini del Cotone di Genova, l’amministratore delegato della compagnia, Davide Passero, ha presentato i risultati del 2019 e il nuovo “Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020”.

I risultati del 2019

Grazie all’innalzamento delle competenze consulenziali dei 12.000 professioni attivi su tutto il territorio italiano, agli investimenti in tecnologia e innovazione della gamma di offerta, Alleanza ha registrato nel 2019 il record storico di nuova produzione a oltre 2,7 miliardi di euro, cresciuta del 16% nell’ultimo anno rispetto al 3% di mercato. Complessivamente negli ultimi tre anni la nuova produzione è cresciuta del 38% e ha spinto la raccolta totale a oltre 5,6 miliardi di euro.

Grazie all’expertise in ambito Protezione Vita, con oltre 126 milioni di euro di raccolta nel 2019 (+20% rispetto al 2018), Alleanza Assicurazioni sta oggi puntando anche a crescere sulla Protezione Salute, un business ad alto valore sociale. Nel 2019 grazie a “Semplice con Alleanza”, la compagnia ha raccolto premi per 41 milioni di euro da oltre 100.000 clienti, registrando una crescita del portafoglio Protezione Salute del 65% rispetto al 2018.

Contestualmente l’approccio digitale nell’emissione delle polizze “Hi-Tech” e l’assistenza a domicilio “Hi-Touch” ha portato a migliorare la soddisfazione del cliente: l’Nps (Net promoter score) che nel 2019 ha raggiunto quota 25%, un risultato ai vertici del settore.

I piani per il 2020



Il difficile contesto di mercato in cui i rendimenti dei titoli di Stato sono prossimi allo zero, le famiglie incontrano difficoltà di ricerca di opzioni di investimento e si registra un elevato livello di liquidità sui conti correnti, oggi ai massimi storici. Per questo motivo Alleanza Assicurazioni ha deciso di promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria, tema individuato come prioritario anche dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

Alleanza dà così il via al Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020 che si articolerà in:

investimenti sulla formazione della rete distributiva per il conseguimento della certificazione a consulente finanziario,

iniziative sul territorio con oltre 600 appuntamenti in tutta Italia tra Investment Day, Previdenza Day e Protection Day.

Gli “Investment Day” – già attivati dal 2018 con 350 appuntamenti e 17.000 persone coinvolte – sono seminari dedicati ad approfondire la conoscenza e l’evoluzione dei mercati finanziari per rendere le famiglie e, in particolare i giovani (che oggi rappresentano la metà dei clienti di Alleanza), più consapevoli delle proprie scelte finanziarie e di investimento. I “Previdenza Day” e i “Protection Day” puntano, invece, a informare e sensibilizzare le persone per rendere popolari le polizze di previdenza e protezione.

In tema di previdenza, basti pensare che più di 2 lavoratori su 3 ancora non hanno attivato un sistema di previdenza complementare (4 su 5 nel caso dei giovani) e sul fronte salute, la spesa dei cittadini per la sanità privata ha superato i 40 miliardi, ma solo il 10% delle famiglie è protetto da un’assicurazione.

Sul fronte commerciale per il 2020 la compagnia ha previsto: