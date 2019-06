Agenti immobiliari, senza digitale fatturato rischia di dimezzarsi

Il ricorso al digitale diventa sempre più strategico per gli agenti immobiliari. Senza investimenti nel settore, si rischia di perdere anche metà del fatturato. È quanto emerge da un’indagine condotta tra 500 agenti da RockAgent, startup del settore, e ripresa dal Sole 24 Ore.

Secondo il campione, l’utilizzo di app permette di risparmiare tempo e migliora il rapporto con i clienti.

“Per il 51,6% degli intervistati, il mancato utilizzo di questi strumenti potrebbe incidere fra il 30% e il 50% in termini di calo di fatturato, per il 37% addirittura oltre il 50%, nel giro di 5 anni” si legge nell’articolo del quotidiano economico, da cui emerge inoltre che l’84% si dice favorevole all’utilizzo della realtà virtuale come strumento per fornire al cliente l’esperienza di una vista a distanza dell’immobile.