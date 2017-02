Ue alza stime Italia, Moscovici: “Da noi nessun ultimatum”. Ma attende manovra

La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime sul Pil dell’Italia a +0,9% nel 2017 e +1,1% nel 2018, peggiorando invece la view sui conti pubblici del paese. La Commissione prevede infatti per il 2017 un rapporto tra debito e Pil in rialzo al 133,3%, prima di ridursi al 133,2%.

Per il rapporto deficit-Pil del 2017, l’outlook è di un rapporto al 2,4%, e del 2,6% nel 2018. Il deficit strutturale di bilancio è stimato al 2% del PILPil sul 2017 e al 2,5 per cento per il 2018.

Così si legge nelle “Previsioni economiche d’inverno” che sono state rese note oggi dalla Commissione Ue:

“La Commissione prende nota positivamente del pubblico impegno preso dal governo di adottare misure di bilancio aggiuntive pari allo 0,2% del Pil entro il mese di aprile 2017″.

