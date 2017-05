Trump vende armi ai sauditi dopo averli accusati di finanziare l’Isis

NEW YORK (WSI) – Visita storica del presidente americano Donald Trump in Arabia Saudita. E la prima volta che un presidente americano sceglie l’Arabia saudita come meta della sua prima visita internazionale. Una visita che passerà alla storia anche perché segna il suggellamento di un accordo tra Stati Uniti e sauditi sugli armamenti, per cui Riad comprerà armi e sistemi di difesa dagli Stati Uniti per 110 miliardi di dollari, ma con l’obiettivo di arrivare alla cifra record di 350 miliardi di dollari in dieci anni.

Il discorso di Trump era particolarmente atteso non solo perché ha segnato un punto di rottura indissolubile con il nuovo predecessore, Barack Obama, ma anche perché l’incontro velava un certo imbarazzo dell’amministrazione Trump visto che in campagna elettorale il tycoon non aveva risparmiato attacchi ai sauditi considerati finanziatori dell’Isis.

“Gli islamici ci odiano “aveva twittato Donald Tump in più occasioni e in più occasioni aveva indicato proprio l’Arabia Saudita come uno dei paesi responsabili dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Ora però il vento è cambiato e non solo Trump si rimangia le parole ma riesce a strappare a Riad un mega accordo sulle armi con cifre da capogiro.