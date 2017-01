SocGen: “Italia lasci l’euro, salvare le banche è uno spreco di tempo”

Albert Edwards, strategist di Société Générale, è scettico al 100% sulla possibilità che l’Italia possa risolvere i propri problemi, e considera l’operazione di salvataggio delle banche italiane “una perdita di tempo”. Così l’esperto, noto per essere un convinto ribassista sui mercati, in una conferenza che si è tenuta a Londra:

“L’Italia è totalmente moribonda. E nonostante ciò, assistiamo in questo momento a grandi sforzi a favore di operazioni di bailout per le banche italiane. Ma non sono le banche italiane il problema dell’Italia”.