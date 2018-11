Russia e Arabia Sauditaa alleate per eliminare l’Opec

Russia e Arabia Saudita alleate per mandare in pensione l’Opec con l’ok del presidente Trump. Ne scrive oggi il Wall Street Journal riferendosi ad uno studio realizzato dal Re Abdullah Petroleum Studies and Research Center (Kapsarc), un think tank saudita.

Lo studio in sostanza è una rivisitazione ad ampio spettro sull’Opec e sull’eventualità che la domanda di petrolio un giorno si esaurisca. Come il mercato reagirà se la domanda dovesse scendere a tal punto da portare allo scioglimento dell’Opec? Lo studio dà come risposta allora un’alleanza strategica tra il Regno e Mosca. Da due anni infatti Mosca e Riad si sono molto avvicinate, collaborando per riequilibrare un mercato molto volatile. Da Riad però controbattono che almeno nel breve periodo non c’è alcun dibattito sullo scioglimento dell’Opec.

Certo è che lo scioglimento dell’Opec avrebbe l’ok indiscusso degli Usa che da tempo accusano l’organizzazione di manipolare i prezzi. Dal canto suo il ministro del Petrolio saudita, Khalid al-Falih,ha smentito l’indiscrezione.

“Non stiamo affatto considerando di eliminare l’Opec. Il motivo per cui li chiamano think tank è perché vogliono pensare fuori dagli schemi.

Oggi inoltre il ministro russo dell’Energia Alexander Novak ha dichiarato che Mosca ha in programma di firmare un accordo di partnership con l’OPEC e che sarà discusso nella prossima riunione del 6 dicembre.