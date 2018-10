Pensioni, Boeri: “Quota 100 aumenta debito per le future generazioni”

Il superamento della legge Fornero con la quota 100 così come proposto dal governo porterà ad un aumento del debito pensionistico sulle future generazioni. L’allarme lo lancia il presidente dell’Inps Tito Boeri e promette di dare il via alla nuova ennesima polemica fra istituzioni.

Così il presidente dell’Inps, Tito Boeri in una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Inoltre il presidente ha precisato che il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici ma penalizza le donne e i giovani.

L’introduzione di quota 100 premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pensionistico superiore a quello medio degli italiani (e un reddito potenzialmente ancora più alto, se integrato da altre fonti di reddito). Si tratta nel 40% dei casi di dipendenti pubblici che, in un caso su 5, hanno trattamenti superiori ai 35.000 euro all’anno (in più di un caso su 10, superiore ai 40.000 euro). La riforma voluta dal governo porterà ad avvantaggiare soprattutto gli uomini, con redditi medio alti e i lavoratori del settore pubblico. Penalizzate invece le donne tradite da requisiti.