Ocse economia mondiale si rafforza, ma investimenti troppo bassi

Nel suo report semestrale di previsioni sullo stato dell’economia e sui trend nei prossimi anni, l’Ocse è ottimista sulla crescita globale sul breve termine parlando di una ripresa “che si rafforza” mentre gli ultimi dati giunti “hanno sorpreso al rialzo”.

Sono le parole pronunciate dalla capo economista Catherine Mann nell’editoriale dell’outlook. Lo studio prevede una crescita globale del 3,6% quest’anno, del 3,7% nel 2018 e del 3,6% nel 2019.

Nonostante lo scenario positivo, i problemi tuttavia non mancano. A cominciare dagli investimenti che secondo Mann restano “troppo bassi per sostenere l’accelerazione dell’attività, una miriade di ostacoli – ha detto – barra la strada a livelli più robusti, cruciali per produttività e miglioramento dei livelli di vita“.