Mediobanca: cessione crediti deteriorati, così patrimonio banche italiane crolla -40%,

La cessione dei crediti deteriorati è davvero la cura dei mali del sistema bancario italiano? L’interrogativo diventa ancora più lecito alla luce del rapporto di Mediobanca “Focus sul sistema bancario italiano nel 2015″ . Ai risultati dell’analisi si è arrivati con una inchiesta che ha coinvolto 492 istituti di credito, oltre il 96% del sistema bancario italiano.

La questione precedentemente dibattuta è alla fine anche semplice. Se una banca non è riuscita a riottenere la restituzione, per fare un esempio, di un prestito da 150.000 euro erogato a un suo cliente, e alla fine decidere di vendere il credito deteriorato in questione a 80.000 euro, la perdita sofferta è evidente. E la cessione degli NPL (così la sigla, acronimo di Non-Performing-Loans, ovvero crediti non performanti) avviene sempre a un valore ben inferiore rispetto a quello originario. Così il responsabile dell’ufficio studi di Mediobanca, Gabriele Barbaresco, in occasione della presentazione dei risultati in un convegno organizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa:

“Se ipotizzassimo una cessione in blocco di tutti i 176 miliardi di crediti deteriorati netti alla metà del loro prezzo contabile si abbatterebbe il patrimonio netto tangibile del 40%”.

Una cessione in blocco dei circa 176 miliardi di crediti deteriorati alla metà del loro prezzo contabile abbatterebbe il patrimonio netto tangibile medio tangibile del sistema bancario italiano del 40%. Il calo si limiterebbe al 17% in caso vengano cedute solo le sofferenze.

L’analisi riporta che gli istituti di credito italiani hanno sofferenze con un valore contabile del 42%, in linea con il valore medio di realizzo secondo quanto emerso dai dati di Bankitalia: 43% tra il 2006 e il 2015. Il punto è che gli attori del mercato dei crediti deteriorati acquistano ad un valore del 23% del valore.

Di conseguenza, la cessione in blocco degli NPL si traduce in una forte perdita patrimoniale. Mediobanca, in base ai risultati dell’analisi, ritiene che sia preferibile la gestione in house delle sofferenze, visto che in questo caso il valore di realizzo è del 47%, più del doppio rispetto al 23% derivante dalla cessione a terzi.

Dall’indagine emerge inoltre che su cinque euro prestati dal sistema bancario italiano, uno finisce nella categoria dei crediti deteriorati.

vanno meglio le banche di investimento rispetto a quelle retail.