M5S cala nei sondaggi e reddito di cittadinanza cambia

IL M5S pronto a rivedere il provvedimento sul reddito di cittadinanza per puntare, in via sperimentale, sull’allargamento del Rei. E’ l’ipotesi che fa oggi La Stampa sul cavallo di battaglia dei Cinque Stelle.

Secondo il quotidiano torinese la decisione sarebbe maturata a causa di un calo nei sondaggi soprattutto al Nord dove le misure assistenziali godono di minore consenso. Intanto la Svimez, Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno, quantifica quante risorse servirebbero per garantire il reddito di cittadinanza a a 1,8 milioni di famiglie: 15 miliardi di euro.

Intanto tra Lega e Cinque Stelle è ancora braccio di ferro sulla misura. Nei giorni scorsi è emerso che nell’ultimo libro di Bruno Vespa, il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti aveva sottolineato che il reddito di cittadinanza ha “complicazioni attuative non indifferenti”.

Ieri a Sky Tg24 il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri ha rincarato la dose.

Nell’ottica del previsionale si è parlato molto del reddito di cittadinanza, una norma che non c’è. Quindi non si può fare il processo alle intenzioni. C’è la dotazione economica, ma la norma non c’è. Non c’è la cornice su come verranno utilizzati quei soldi. A mio parere, come la vedo io, quei soldi potrebbero essere utilizzati per dotare le imprese dei fondi per assumere e formare le persone che hanno bisogno, perché quella norma è per le persone che hanno voglia di lavorare e non per quelle che vogliono stare sul divano a casa ad aspettare l’assistenza pubblica. Questa è una proposta, ma su come verranno utilizzati quei soldi non c’è ancora il dettaglio, ne stiamo discutendo.