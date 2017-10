Lufthansa salva Air Berlin. Prossimo scalo: Alitalia

Lufthansa va in soccorso di Air Berlin e ora guarda ad Alitalia. La compagnia tedesca ha fatto sapere oggi che acquisirà 81 aerei dal gruppo in fallimento, reintegrando tra l’altro 3 mila dipendenti. Lo ha dichiarato il ceo del vettore tedesco Carsten Spohr:

‘Oggi vedremo una pietra miliare nella storia di Lufthansa e Air Berlin’, ha detto il numero uno di Lufthansa.

Air Berlin ha una flotta di 144 aerei e 8.500 dipendenti. Entro giovedì, il gruppo dividerà le proprie attività tra Lufthansa e la compagnia britannica lowcost Easyjet.

Il passaggio sotto le ali di Lufthansa avviene nel momento decisivo per Alitalia, che con Air Berlin ha storie incrociate, avendo avuto come azionisti di riferimento gli emiri di Etihad. I due vettori potrebbero avere un futuro comune, visto il serio interessamento di Lufthansa anche per Alitalia.

Lunedì scadono intanto i termini per presentare offerte vincolanti e in corsa ci sarebbero alcuni fondi di investimento e alcune compagnie del settore, su tutte Easyjet, Etihad e Lufthansa, appunto. Per l’acquisto di Alitalia ci sono due opzioni: rilevare l’intera compagnia oppure dividere il gruppo in due parti, il settore volo e l’handling. Fino al 5 novembre ci sarà poi tempo per valutare le offerte e migliorarle, per arrivare poi alla definitiva aggiudicazione da parte dei tre commissari straordinari della compagnia.