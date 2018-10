Legge di Bilancio: lettera di Bruxelles è pronta, potrebbe arrivare già oggi

La lettera è già pronta e sta per partire. Il governo non aveva ancora inviato il Documento programmatico di bilancio a Bruxelles, ma alla Commissione europea avevano già in mente quali erano i punti da mettere nero su bianco.

Quando arriverà (forse già oggi secondo indiscrezioni stampa), al governo italiano sarà chiesto di aiutare Bruxelles a capire un paio di punti della manovra.

Primo fra tutti, il tetto del deficit/Pil al 2,4%, che non è compatibile con le regole europee. Tra le cifre messe in discussione, potrebbe inoltre esserci anche quella che riguarda la crescita del Pil.

“Mi sembra difficile che la manovra possa essere giudicata positivamente dall’ Europa. Le percentuali di crescita dell’ 1,5 o addirittura il 2 per cento sono irrealistiche. Non mi pare che la manovra faccia il bene degli italiani”, ha commentato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Ma questo è solo il primo passo in mora l’ Italia e arrivare – in tempi lunghi – alla procedura per infrazione. Per avere un responso definitivo, bisognerà aspettare la fine di ottobre. È allora che Bruxelles si esprimerà sulla Legge di Bilancio.

Coincidenza di tempi infelice con le revisioni dei rating delle agenzie Standard & Poor’ s e Moody’ s, che probabilmente saranno influenzate dall’orientamento di Bruxelles.