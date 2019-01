Le differenze tra decreto salva Carige e quello salva banche del PD

Il governo giallo-verde interviene nella crisi di Carige e vara un decreto per il salvataggio che ha subito scatenato le ire dell’opposizione, in particolar modo del Pd che ora accusa il Movimento Cinque Stelle di aver fatto un provvedimento del tutto analogo a quello varato dall’esecutivo di Renzi per le quattro banche in dissesto, Etruria, banca Marche, CariChieti e CariFerrara.

In 10 minuti il Governo ha salvato una banca, la banca di Genova. Ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si interviene salvando gli istituti (….) Salvini e Di Maio, però, si devono vergognare e non per quello che hanno fatto ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi: si devono vergognare per le offese e gli insulti. Lega e M5s“hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi sulla Tav, sulla Tap, sull’Ilva, sulle trivelle… Adesso persino sulle banche. Con la vicenda delle banche di ieri Salvini e Di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna.

Così l’ex premier Matteo Renzi in un video a cui subito risponde il vicepremier Matteo Salvini.

Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici.

Ma davvero i due decreti legge sotto i riflettori, il decreto legge 237/2016 del governo Gentiloni e il decreto legge 1/2019,del governo Lega-M5s sono così diversi? E’ l’Agi che ne ha visionato le differenze minuziosamente con uno strumento on line che si chiama diffchecker e che permette di verificare se due testi sono diversi. La conclusione a cui si arriva è che di diverso non c’è quasi nulla.