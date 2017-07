La Fed sarà più aggressiva. Quali mercati emergenti rischiano di più?

Le banche centrali stanno riconsiderano le misure non convenzionali. La riduzione della liquidità potrebbe minacciare i mercati emergenti più dipendenti dal dollaro

Nel 2013 Ben Bernanke, allora alla guida della Federal Reserve, paventò la possibilità di ridurre il Quantitive easing, causando un brusco sell-off sui mercati emergenti (taper tantrum venne chiamato). Le economie più colpite furono quelle più dipendenti dalla liquidità del dollaro Usa. Oggi non solo la Fed ma anche altre banche centrali stanno riconsiderando le misure non convenzionali. Perfino in Cina la politica monetaria sta diventando più restrittiva, un tentativo delle autorità di Pechino di sgonfiare la bolla sul credito e sul settore immobiliare.

Il problema principale per i Paesi emergenti è l’esposizione in dollari. Il rischio è che il flusso di capitali che ha spinto i mercati emergenti possa invertirsi.

Nonostante le condizioni siano diverse rispetto a quelle del 2013, con miglioramenti nella maggior parte delle economie emergenti, la dipendenza dai finanziamenti esteri di breve termine per una serie di queste economie è ancora rilevante.

Di solito quando la Fed alza i tassi le Banche centrali dei Paesi emergenti sono obbligate a fare lo stesso per evitare fughe di capitale e pericolose oscillazioni delle loro valute.

“Le fughe di capitale – prosegue Botham – sono più probabili per le economie che hanno un grande afflusso di portafogli. In questo ambito Cina e India sono meno esposte agli umori degli investitori grazie ai controlli sul capitale, mentre nei mercati liquidi come Sudafrica, Messico e Corea contano per una quota significativa del Pil. Se i capitali dovessero tornare negli Stati Uniti con la normalizzazione dei tassi, l’impatto sul rand sudafricano, sul peso messicano e sul won coreano dovrebbe essere maggiore che sul renminbi, sulla rupia e sul rublo. In conclusione, visto che ci aspettiamo che l’espansione dei bilanci della Banca Centrale nel complesso continui quest’anno, e che la riduzione del bilancio della Fed non è prevista prima di settembre, le condizioni della liquidità globale non dovrebbero minacciare tutti i Mercati emergenti quest’anno. Tuttavia, dato che ci aspettiamo che la Fed sorprenda il mercato con un atteggiamento più aggressivo di innalzamento dei tassi, vediamo una serie di rischi all’orizzonte per il 2018, soprattutto per i Mercati emergenti più esposti. Il Sudafrica e la Turchia, insieme ad alcuni Paesi dell’America Latina, sembrano vulnerabili”.