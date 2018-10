Juncker: “Reazioni violente” se saremo permissivi con Roma

“Se accettassimo tutto quello che il governo italiano ci propone, avremo delle controreazioni violente da parte altri Paesi della zona euro”. La sensazione che la Commissione europea si trovi schiacciata fra l’esigenza di non rafforzare l’antieuropeismo rigettando in blocco la cosiddetta manovra del popolo e quella, opposta, di mantenere la sua credibilità mantenendo la barra diritta sul rispetto delle regole, è stata rafforzata da un intervento del presidente Jean-Claude Juncker, rilasciato ai media audiovisivi italiani. Il rischio è che un atteggiamento troppo permissivo spinga “diversi governi e diversi gruppi al Parlamento europeo” ad accusare la Commissione “di essere stati troppo flessibile sull’Italia”, ha detto Juncker.

“L’Europa funziona secondo regole prestabilite prima dell’arrivo dei governi, come nel diritto amministrativo francese, c’è una continuità di servizio pubblico”, ha poi affermato il presidente dell’esecutivo Ue, “ i nuovi governi devono rispettare la parola nel contesto internazionale e in Europa. Soprattutto quando loro stessi hanno adottato le raccomandazioni della Commissione per il 2018 e 2019″. In una precedente intervista rilasciata pochi giorni prima al quotidiano Le Monde, Juncker aveva già affermato che “l’Italia non mantiene la parola data”.

Sulla manovra economica italiana, ha aggiunto, “non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi”.

Juncker ha poi nuovamente smentito chi l’accusa di essere anti-italiano (“ Che si smetta di dire che sono contro l’Italia: è una stupidaggine e una menzogna”) sostenendo che da tempi non sospetti si fosse sempre battuto “per avere l’Italia come membro della zona euro sin dall’inizio”. “Ho ricevuto i primi ministri e i ministri delle Finanze di almeno otto paesi europei che non volevano l’Italia”, ha ricordato, “io ho sempre detto: non voglio l’euro, se l’Italia non è sulla linea di partenza”.