Intesa San Paolo rinuncia a Generali: niente scalata, partita finita

Il dossier Intesa SanPaolo-Generali è durato appena un mese, e si è sgonfiato poco dopo l’ennesima ammissione dei francesi di Axa che, nel negare nuovamente qualsiasi interesse nei confronti del Leone di Trieste, hanno affermato che un’eventuale fusione “non ci porterebbe nulla”. Allontanata la minaccia francese, fa dietrofront anche il cavaliere bianco Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa SanPaolo.

La “bolla” Generali, se di bolla si può parlare, si è letteralmente sgonfiata con la nota, in cui la banca guidata da Messina afferma di aver “completato le valutazioni di ipotesi riguardanti possibili combinazioni industriali” con Generali e “alla luce delle analisi condotte in base alle informazioni allo stato pubblicamente disponibili” dichiara di “non aver individuato opportunità rispondenti ai criteri di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti, in coerenza con l’obiettivo di mantenimento della leadership di adeguatezza patrimoniale».”

Ancora, nella nota si legge che Intesa Sanpaolo “accrescerà per via endogena la creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti, preservando la leadership di adeguatezza patrimoniale, secondo linee d’azione che saranno alla base del prossimo Piano di Impresa”.

