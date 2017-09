Grande fratello: Entrate diventano consulente fiscale

Le nuove tecnologie vengono in aiuto del fisco italiano rendendo tutto il sistema al pari di un grande fratello fiscale. A spiegarlo è il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione, lo scorso 12 settembre, dianzi alla camera dei deputati:

In materia di adempimenti dichiarativi ritengo, in linea generale, che la progressiva acquisizione di dati analitici da parte dell’Agenzia e l’evoluzione tecnologica consenta-no di intraprendere un percorso di progressiva dematerializzazione dei modelli di dichiarazione, eliminando in tal modo le complicazioni legate alla compilazione delle dichiarazioni fiscali