Gestore: “in arrivo inversione storica della volatilità”

Eric Peters scommette tutto sull’esplosione della volatilità. Alla guida di One River Asset Management, Peters gestisce 700 milioni. Nella sua ultima lettera agli investitori spiega che è in arrivo un’inversione storica.

“Poiché la volatilità è diminuita, gli investitori hanno dovuto vendere ancora di più per sostenere profitti sufficienti. Questa vendita rafforza le tendenze al ribasso, il che produce l’illusione che gli shorts di volatilità tradizionali siano meno rischiosi rispetto a ieri. Una minore volatilità genera quindi una minore volatilità”.

Ma secondo Peters, è anche vero anche il contrario. L’aumento della volatilità genera una crescente volatilità. E data la volatilità senza precedenti delle vendite in questo ciclo, questo mercato è esposto a un’inversione storica da qualche parte lungo il percorso verso la normalizzazione della politica. Che ora è iniziato.

Nella lettera agli investitori, Peters riassume il suo ragionamento:

“Per vendere con la volatilità implicita agli attuali minimi di 50 anni, gli investitori devono immaginare che domani sarà praticamente identico a oggi . Devono immaginare che i rendimenti delle obbligazioni non aumenteranno nonostante tutte le principali banche centrali desiderose di aumentare i tassi di interesse e di uscire dal Quantitative Easing “.

Secondo Peters, è molto più facile immaginare un domani che sembra diverso da oggi.

“In questo ciclo, ha dominato una proliferazione di strategie di volatilità di vendite intelligentemente mascherate. I tassi di interesse zero e l’allentamento quantitativo hanno lasciato gli investitori affamati di rendimenti con pochi modi per conseguire i loro ritorni”, scrive Peters, “Gli ingegneri di Wall Street hanno sviluppato molte meravigliose soluzioni a questo problema. La loro magnificenza è eguagliata solo dalla quantità di convessità negativa ora in agguato nei portafogli di investimento”.