Evasione fiscale “mangia” ogni anno 87 miliardi

ROMA (WSI) – Sono 87 i miliardi di euro che ogni anno mancano alle casse erariali e tutto per colpa dell’evasione fiscale. I numeri sono quelli dell’ultima stima allegata alla nota di aggiornamento del DEF, il Documento di Economia e finanza che snocciola gli ultimi dati sulle somme non incassate dal Fisco italiano.

L’imposta più evasa? L’Iva e i suoi 35,4 miliardi di euro che mancano in media negli ultimi anni, una intera legge di bilancio per fare un paragone.

Al secondo posto troviamo l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche con 30,7 miliardi, seguita dai 10,1 miliardi di Ires.

“Le tasse vanno pagate e onorare le scadenze col fisco è un dovere di tutti i contribuenti sia famiglie sia imprese. Tuttavia, quando si osservano dati sull’evasione fiscale, non si possono ignorare alcuni aspetti. Come il fatto che una parte dei soggetti che decide di non versare imposte e tributi nelle casse dello Stato lo fa per necessità, talora per la mancanza assoluta di disponibilità talora per far fronte ad altri pagamenti. Ciò vale per le famiglie e vale soprattutto per le imprese. L’imprenditore che non paga, spesso dirotta il denaro al pagamento degli stipendi o di altri fornitori magari artigiani, piccole aziende o professionisti”.