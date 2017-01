Dal calcio agli armatori, si allunga lista debitori morosi di Mps

Dal calcio allo shipping passando per il settore immobiliare sono numerose le aziende a cui l’istituto senese ha concesso negli anno scorsi finanziamenti troppo generosi che hanno generato centinaia di milioni tra sofferenze e incagli difficili da recuperare.

Li ha segnalati un articolo il Sole 24 ore in cui si mette in evidenza che: ” i prestiti venivano concessi a piene mani, con garanzie certo non solidissime: fino a raggiungere oltre un miliardo di finanziamenti. Peccato che ora quelle stesse linee di credito valgano ai prezzi di mercato tra i 200 e i 300 milioni”.

Tra i casi più eclatanti, molti sono nati all’ombra del Vesuvio. Tra questi vengono citati i finanziamenti concessi alla Deiulemar, compagnia di navigazione di Torre del Greco (in provincia di Napoli) “il cui crack ha coinvolto circa 13mila risparmiatori (di cui 10mila famiglie del luogo), che avevano investito nella società più di 720 milioni di euro”.

Non fa eccezione la Rizzo Bottiglieri De Carlini Armatori che di recente ha avviato con le banche l’ennesimo riassetto del debito. “Gli armatori napoletani, colpiti dal ciclo economico negativo del settore, devono al Monte la bellezza di 227 milioni di euro e l’attesa è di potere recuperare una parte di questi soldi nel lungo-medio periodo”.

Non meno rilevante il capitolo calcistico.

“La banca di Siena si ritrova sul gobbone il fallimento dell’Ac Siena Calcio. La squadra che ha avuto come presidente dal 2010 Massimo Mezzaroma, figlio di quel Pietro Mezzaroma fondatore della dinastia di costruttori romani. Sotto la gestione di Mezzaroma la squadra di calcio fa crac. Tenta prima la strada del concordato senza successo ed ecco arrivare il fallimento decretato nel 2015 sotto il peso di 54 milioni di debiti. Qui Mps ha un ruolo chiave”.

Tra gli armatori finanziati da Mps spiccano anche le Grandi Navi Veloci: