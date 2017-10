Crediti deteriorati: 300 miliardi nelle pance delle prime 10 banche italiane

ROMA (WSI) – Sono 29,4 i miliardi di euro di crediti problematici registrati nel 2016 dalle prime dieci banche italiane, da Intesa ad Unicredit, passando per Mps e Carige ma sono le nuove regole imposte dalla BCE sulle sofferenze che spaventano maggiormente perché porteranno ad un drastico calo degli utili.

A dare la previsione gli analisti di Equita Sim come riporta La Stampa.

“Si va dai 10,5 miliardi di Unicredit – che ha impieghi totali per 444,6 miliardi – agli 1,1 miliardi dei Carige o ai 706 milioni di Creval, che però hanno impieghi alla clientela sensibilmente inferiori e pari rispettivamente a 18,2 e 17,4 miliardi di euro. Tutte insieme, le prime dieci banche hanno 228 miliardi di crediti difficili sui 249 miliardi totali in pancia alle banche italiane. (…) applicando ai numeri del 2016 le nuove regole sui crediti problematici proposte dalla Bce, il costo dei rischi per queste banche sarebbe incrementato di 3,5 miliardi di euro. Ed è questo numero a spaventare di più i banchieri e, a cascata, regolatori, governanti e imprese”.