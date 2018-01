Ci siamo: Cina smette di acquistare debito Usa

Da tempo viene ritenuto uno dei principali rischia per la stabilità economica e finanziaria degli Stati Uniti. La Cina, il primo paese al mondo in termini di esposizione al debito Usa, ha deciso di cambiare strategia, ordinando l’interruzione o la diminuzione delle operazioni di acquisto di Treasuries americani.

Secondo quanto riferito a Bloomberg da fonti a conoscenza dei fatti, le autorità di Pechino incaricate dalla revisione delle riserve valutarie in divise estere della potenza asiatica hanno suggerito di rallentare o interrompere del tutto l’acquisto di Treasuries Usa. Le indiscrezioni hanno spinto ulteriormente in rialzo i rendimenti decennali dei Bond americani, che hanno toccato il 2,5715%.

Il motivo dietro alla decisione deriva dal fatto che “i bond governativi Usa sono diventati meno attraenti rispetto ad altri asset analoghi”. A influire potrebbero essere stato anche l’intensificarsi tensioni in materia commerciale tra Cina e Usa dopo l’elezione di Donald Trump , ma le fonti non hanno fatto un riferimento specifico allain atto.

Sono cattive notizie per un’economia, quella americana, con un debito pubblico in continua crescita oltre i 20.604 miliardi di dollari, e che tanto fa affidamento sui nuovi finanziamenti tramite l’emissione di debito. In particolare ora che deve trovare nuovi fondi per potersi permettere lavoluta da Trump che prevede ingenti tagli alle tasse per i più ricchi e per le aziende (la corporate tax scenderà al 21% dal 35%).